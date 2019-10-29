В Новороссийске осудили местного жителя за ложное сообщение о минировании кафе

Приморский суд Новороссийска приговорил к трем годам и трем месяцам колонии-поселения местного жителя за заведомо ложное сообщение о готовящемся террористическом акте (ч. 2 ст. 207 УК РФ).

Как сообщили в крайсуде, инцидент произошел 2 марта этого года в новороссийском баре «Ностальжи». Мужчина без всяких на то оснований позвонил со своего мобильного телефона на телефон 112 и сообщил, что в кафе произойдет взрыв. На место прибыли экстренные службы, посетителей бара эвакуировали. Взрывных устройств и взрывчатых веществ в питейном заведении обнаружено не было. Звонившего задержали оперативные сотрудники краевого УФСБ.

Ранее “Ъ-Кубань” писал, что Адлерский районный суд Сочи приговорил, а краевой суд оставил приговор без изменения, 58-летнего жителя Адлера к трем годам лишения свободы за ложное сообщение о готовящемся теракте на стадионе в Сочи. В начале октября этого года Лазаревский районный суд Сочи приговорил к двум годам лишения свободы 55-летнего жителя Челябинска, который, отдыхая в санатории поселка Лоо, позвонил сотруднику сочинского филиала крупного московского банка и сообщил ему о том, что в одном из отделений будет произведен террористический акт. По словам мужчины, он был недоволен ранее полученными ответами от специалистов банка в ходе разговоров по «горячей линии». А в январе этого года Ленинский районный суд Краснодара приговорил 21-летнего мужчину к году колонии-поселении за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве в ТРК «Галерея-Краснодар».

Дмитрий Михеенко