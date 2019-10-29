В Москве открывается фестиваль нового британского кино

Российской премьерой фильма «Аббатство Даунтон», снятого вслед за одноименным культовым сериалом, сегодня, 29 октября, открывается 20-й ежегодный фестиваль «Новое британское кино».

В программе фестиваля: 16 полнометражных художественных фильмов, подборка лучших короткометражек, номинированных на премию BAFTA 2019 года, и три документальных фильма о музыке (фестиваль в этом году входит в программу Года музыки Великобритании и России). Кроме того, частью фестиваля является образовательная программа в Московской школе кино и встречи с режиссерами некоторых представленных на фестивале фильмов.

Фестиваль, организуемый при участии Министерства культуры России и посольства Великобритании в РФ, давно стал площадкой премьерного показа в России многих британских фильмов. В прошлом году он открывался российской премьерой фильма «Фаворитка». Кроме того, в рамках фестиваля за последние годы в России впервые были показаны такие фильмы, как «Прощай, Кристофер Робин», «Виктория и Абдул», «Бруклин», «Мистер Холмс».

Фестиваль продлится до 18 ноября. Кроме Москвы показы фестиваля пройдут еще в 28 городах России, включая Калининград, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Красноярск, Екатеринбург, Хабаровск и др.

Николай Зубов