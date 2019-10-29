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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Губернатор Нижегородской области открестился от разгильдяев

Глеб Никитин пригрозил увольненьем чиновникам, которые сорвут реализацию нацпроектов в регионе.

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Пока Глеб Сергеевич обходится без конкретных фамилий, но посыл понятен – не справляешься? – на выход. Речь идет о реализации нац. проектов в Нижегородской области в соответствии с майскими указами Президента Владимира Путина. В конце года губернатор убедительно просит всех причастных ускориться и не в коем случае не сорвать заявленные ранее сроки. Речь идет о проектах, которые разработаны в 12 сферах: демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Жесткий подход к работе с подчиненными прокомментировала политолог Валентина Бузмакова.

В конечно итоге все понятно, спрашивать за реализацию нац. проектов будут именно с губернатора, а не с его замов или региональных министров. Отметим также, что ориентировочная стоимость всех проектов превышает сумму 83 млрд рублей, большая часть из которых – федеральные деньги.

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