Гендиректором МАГАТЭ станет аргентинец Рафаэль Гросси

Совет управляющих МАГАТЭ выбрал на пост нового генерального директора агентства постоянного представителя Аргентины Рафаэля Гросси, говорится в сообщении на сайте организации. Официальное назначение господина Гросси состоится в среду, 30 октября, после одобрения генеральной конференции агентства.

За его кандидатуру проголосовали 24 члена совета управляющих, его конкурент Корнел Феруцэ из Румынии — 10. Ранее господин Феруцэ был исполняющим обязанности гендиректора МАГАТЭ и ближайшим помощником бывшего гендиректора агентства Юкии Амано.

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Напомним, 22 июля Юкия Амано умер в возрасте 72 лет. Он возглавлял МАГАТЭ с 2009 года.