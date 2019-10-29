«Так конкуренты становятся партнерами»

Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов в рамках программы «Деньги и биржи» обсудил с вице-президентом Московской торгово-промышленной палаты Артемом Далевичем новые онлайн-возможности для российских бизнесменов.

— Сегодня мы обсуждаем новые возможности для российских бизнесменов. В частности, хотелось бы узнать больше о функционале площадки «Бизнес-маркет».

— Площадка «Бизнес-маркет» делалась при поддержке одной из гильдий МТПП — Гильдии цифровой экономики и блокчейн-технологий, но при этом ей пользуются любые члены палаты и их партнеры. Мы не ограничиваем использование этой площадки только членами гильдии. Но с самими гильдиями мы работаем по отраслям бизнеса — на площадке есть разделы по продуктам, по услугам, и эти разделы курируются членами гильдий МТПП.

— Какие основные направления сейчас разрабатываются, какие пользуются спросом? Что сейчас наиболее актуально для бизнеса?

— Из самых новых функций, которые мы сейчас добавляем — как раз Гильдия цифровой экономики рекомендовала сделать, благодаря ей мы реализовали — это электронный документооборот внутри площадки, который позволяет заключать договоры между участниками фактически без распечатывания документов, без подписи и печати, полностью через электронно-цифровую подпись. В дополнение к этому мы скоро запускаем механизм безопасной сделки между юридическими лицами в России — механизм эскроу, когда при договоре между двумя компаниями оплата за услуги или за товар задерживаются на третьем счете и переходят к исполнителю только после того, как обе эти стороны подтвердили исполнение обязательств.

— Есть еще и другие направления — например, работа с конкурсами. Как вы помогаете бизнесу в этом направлении?

— Тут мы тоже шли от проблемы, от задачи, которую ставили нам члены гильдий МТПП. Они сами, как заказчики, сталкиваются с проблемой подбора надежных подрядчиков или поставщиков. Поэтому мы для них сделали на «Бизнес-маркете» возможность разместить свою заявку, свой запрос на товар или услуги — фактически для них это коммерческий тендер, где они сами из полученных деловых предложений выбирают, с кем они хотят работать. И, в отличие от госкомпаний, компаний с госучастием, 223-м, 44-м федеральными законами это не регулируется. Поэтому формат проведения таких тендеров более свободный. И их устраивает такая форма, она находят себе таким образом партнеров, подрядчиков и поставщиков. Благодаря МТПП они уверены, что те, кто откликаются, надежны.

— Насколько я понимаю, такой принцип распространяется не только на эту сферу. В части подбора персонала, наверное, тоже какие-то нововведения, какие-то новые принципы сейчас присутствуют. Вот что вы предлагаете в этом направлении?

— Тоже механизм пришел от Гильдий — в наши общественные структуры обычно собираются компании одной отрасли, а это значит, что они иногда являются конкурентами. Но мы пропагандируем вариант не конкуренции, а кооперации, поэтому иногда для выполнения сложных заказов члены гильдий между собой объединяются для выполнения общего контракта, консорциума. И в этом случае между ними нужно реализовать механизм обмена ресурсами — это, например, сотрудники, которых сейчас у одной компании не хватает, все заняты, остаются на выходные или сверхурочные, а у другой компании такого же уровня сотрудники сейчас свободны. Соответственно, мы сделали механизм, когда первая компания у второй может фактически арендовать людей.

— People sharing такой получается.

— Это sharing economy в самом прямом виде, то есть это ресурсная или промышленная кооперация. Также она, помимо сотрудников, экспертов, распространяется на свободные площади, оборудование, транспорт и так далее — то, что может у компании стоять без дела в связи с недостаточным количеством заказов. Но благодаря ресурсной кооперации они могут это капитализировать. А те, у кого перегрузки, могут свободно и очень быстро привлекать ресурсы других компаний. Так конкуренты становятся партнерами.

— С технической точки зрения как это обеспечивается?

— Это делает платформа «Бизнес-маркет». Сейчас к нам еще подключаются другие палаты. В данный момент уже порядка 50 торгово-промышленных палат не только по России, но и иностранных, включая смешанные, например, болгаро-российскую, бразильско-российскую. По всему миру 45 млн членов торгово-промышленных палат, и за счет их подключения мы хотим охватить гораздо большее количество компаний и помочь им реализовывать свои коммерческие интересы через нашу платформу.