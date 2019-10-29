ЕСПЧ присудил «Новой газете» €2,2 тыс. по делу об иске омского губернатора

«Новая газета» и ее сотрудник Георгий Бородянский победили в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Они получат от государства почти €2,2 тыс. в качестве компенсации за нарушение Европейской конвенции по правам человека. Речь идет об иске 2007 года от губернатора Омской области Леонида Полежаева, который взыскал с газеты 50 тыс. руб.

В августе в «Новой газете» вышел материал Георгия Бородянского под названием «Папа Омский, или Колокол в маске». В статье говорилось, что губернатор (Леонид Полежаев был главой администрации и губернатором Омской области в 1990–2012 годах) злоупотреблял полномочиями. Господин Полежаев подал иск к газете в 2007 году. Куйбышевский районный суд региона присудил ему 150 тыс. руб. В 2008 году Омский областной суд снизил сумму до 50 тыс. руб.

По мнению издания, решения российских судов ограничили их право на свободу самовыражения. ЕСПЧ согласился с этим доводом и присудил €1160 материального ущерба и €1000 нематериального ущерба (в сумме более 150 тыс. руб.).

В 2018 году Комитет министров Совета Европы утвердил для государств—членов Совета Европы рекомендации по обеспечению плюрализма мнений в СМИ и демонополизации медиаресурсов. Россия отказалась применять принципы в полном объеме.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Совет Европы призвал гарантировать свободу слова в СМИ».