«ПЕРЕЗАГРУЗКА ЭКСПОРТА» ВОЗВРАЩАЕТСЯ В КРАСНОЯРСК!

Участники майской «Перезагрузки экспорта» отметили, насколько полезным было это событие. А 12 декабря город ждет еще более масштабная перезагрузка. Эксперты мирового уровня проведут уникальный шестичасовой интенсив для тех, кто хочет сделать свою продукцию хитами продаж за рубежом. Участники мероприятия смогут убедиться, что экспорт проще, чем кажется.

Восток и Запад сойдутся на новой «Перезагрузке экспорта»: впервые об экспорте на рынки Японии и Германии расскажут представители этих стран.

Япония только начинает открываться нашим экспортерам. Секретами успешной экспансии на рынок Страны Восходящего солнца с экспортерами поделится советник по Японии и странам АТР в Ассоциации индустриальных парков России член президиума Столыпинского клуба, советник Московского представительства Японской ассоциации по торговли с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) Ивао Охаси. Он расскажет об особенностях менталитета закрытой нации, познакомит с востребованными в Японии товарами и основными трендами японского рынка, научит тонкостям переговоров с японцами.

О работе на рынках Германии и других европейских стран расскажет генеральный директор GConsulting (Германия) Петер Гебхардт. Страны Евросоюза лидируют во внешнеторговом обороте России. Германия все активнее закупает наше оборудование, сельскохозяйственную продукцию и другие товары. Это надежный торговый партнер России. Мастер-класс Петера Гебхардта станет экспортным акселератором. Предприниматели смогут самостоятельно разработать стратегию выхода на европейские рынки, определить конкурентоспособность своих товаров, узнают, как находить европейских закупщиков и обходить «подводные камни» при экспорте в европейском направлении.

Участников мастер-классов ждут не менее интересные практики уже знакомых и полюбившихся спикеров: руководителя digital-проектов компании iMARS в Китае Алексея Чигадаева, патентного поверенного РФ, руководителя практики по интеллектуальной собственности Анны Войцехович, ведущего эксперта-практика по экспорту и импорту АО «ВЭД Агент» Анны Андрющенко, основателя компании China SMM Валерия Кайгородова. Они без воды, на конкретных примерах, научат алгебре поставок за рубеж. А директор консалтинговой компании BISMUTH GROUP Елена Лесникова осветит востребованную тему сертификации при экспорте.

Вход на конференцию свободный, но количество мест ограничено.

Конференция пройдет в отеле «АМАКС Сити» 12 декабря. Организатор — Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства АО «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания».

Контакты для регистрации на мероприятие: Наталья Хромова: +7 (923) 700-74-16 khromova@vedagent.ru