«Золотая Балка» собрала урожай

В рамках IX Ежегодного всероссийского саммита виноделов, который состоялся в Крыму 26 октября, впервые был организован международный винный конкурс имени Льва Голицына (Lev Golitsyn Internetional wine competition).

Экспертное международное жюри представляли ведущие мировые винные критики и эксперты, а дегустации проводились в несколько этапов в соответствии с правилами International Organisation of Vine.

Экспертам были представлены 400 образцов от производителей из 20 стран: России, Франции, Испании, Италии, Абхазии, Австралии, Армении, Болгарии, Грузии и других.

Целый ряд наград в ходе конкурса получила агрофирма «Золотая Балка». Образцы, представленные на суд международных экспертов, получили награды во всех номинациях конкурса: золото, пять серебряных медалей и пять бронзовых. В номинации «Лучшее игристое вино России 2019», сделанное методом шарма, победило игристое вино ZB Wine Moscato полусладкое розовое. Оно удостоилось Золотой медали и «Кубка Льва Голицына». Серебряными медалями эксперты наградили ZB Wine Riesling полусухое белое, Шардоне Балаклава (Chardonnay Balaklava) брют белое, Балаклава Саперави Резерв сухое красное, Балаклава Локо Чимбали (Balaklava Loco Cimbali) cухое белое, Балаклава Локо Чимбали (Balaklava Loco Cimbali) cухое красное, Балаклава Каберне Совиньон Резерв сухое красное, Балаклава Мерло Резерв сухое красное, ЗБ Вайн Саперави (ZB Wine Saperavi) сухое красное, Балаклава Пино Нуар Резерв сухое красное. Бронза досталась игристому жемчужному вину ZB Wine Frizzante сухое белое, ZB Wine Spumante брют белое, ZB Wine Frizzante полусладкое красное, «Золотая Балка» полусладкое белое и Балаклава Мускат (Balaklava Muskat) полусладкое белое.