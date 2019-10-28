«Это позволит большему кругу российских инвесторов покупать расписки “Тинькофф”»

С 28 октября на Московской бирже стартовали торги глобальными депозитарными расписками TCS Group — головной структуры банка «Тинькофф». Одна GDR соответствует одной обыкновенной акции. Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов в программе «Идея на миллион» обсудил размещение с вице-президентом по корпоративному финансированию TCS Group Сергеем Пироговым.

— Мы будем говорить о размещении, которое произошло в понедельник на Московской бирже — глобально-депозитарные расписки компании TCS Group, или компании «Тинькофф», которая известна в России. Событие важное для российского рынка произошло. Как вы в целом его оцениваете произошедшее событие, что это значит для вашей компании?

— В понедельник наши депозитарные расписки были включены в котировальный список первого уровня Московской биржи — это для нас, безусловно, важное событие. Основная цель, которую мы преследуем, проводя листинг наших GDR на Московской бирже, — сделать инвестиции в «Тинькофф» еще более удобными для широкого круга российских инвесторов, как управляющих компаний, так и индивидуальных инвесторов. Листинг на Московской бирже создает предпосылки для включения наших бумаг в ряд индексов, включая индекс MSCI.

— Когда это может случиться, по вашим оценкам? Можно какие-то сроки назвать?

— Это решение за пределами нашего влияния, есть определенная вероятность, что наши бумаги будут соответствовать критериям включения в индекс уже в 2020 году. Возможно, уже и при ближайшей ребалансировке этого индекса в феврале. Соответственно, если MSCI примет решение о включении наших бумаг в соответствующий индекс, конечно, это послужит дополнительным положительным фактором для торговой динамики наших бумаг.

— Я посмотрел, в Лондоне на 3% в моменте акции росли. Понятно, что инвесторы позитивно расценивают это событие. Но было даже странно: «Тинькофф» много сделал для того, чтобы привлечь массы населения на фондовый рынок, а, собственно, бумаги самой компании не были доступны на Московской бирже инвесторам. Сейчас, как вы думаете, на капитализации сильно скажется размещение на Московской бирже?

— В первую очередь, это позволит большему кругу российских инвесторов покупать расписки «Тинькофф». Да, вы абсолютно правы, было время, когда такой фактор, как розничный спрос российского населения, был относительно небольшим, и поэтому мы не видели серьезного запроса на наши бумаги с листингом в Москве. Сейчас ситуация изменилась: благодаря позитивным тенденциям на российском рынке капитала, благодаря усилиям Мосбиржи по выстраиванию инфраструктуры рынка капитала, благодаря определенным положительным изменениям в части регулирования, мы видим, что спрос со стороны российских инвесторов стал очень весомым. Как только мы увидели критическую массу спроса на такую бумагу, как депозитарная расписка «Тинькофф» с листингом в Москве, с котировками в рублях, мы тут же ответили на этот запрос, и поэтому именно осенью 2019 года завершили этот процесс.

— Насколько я знаю, дивиденды снова будет компания платить. На что могут рассчитывать инвесторы?

— Наша дивидендная политика, безусловно, не связана с решениями о листинге. Это часть более широкой корпоративной стратегии. Как мы постоянно подчеркиваем, когда мы думаем о капитале, мы, в первую очередь, аллокируем капитал для роста нашего кредитного бизнеса, транзакционного бизнеса, роста бизнеса, как мы его называем life style, который предоставляет широкий спектр удобных сервисов для наших клиентов. И, соответственно, капитал, который остается после фондирования всех этих направлений развития, мы распределяем инвесторам. Соответственно, у нас есть дивидендная политика, по которой до 30% прибыли предыдущего квартала подлежит распределению инвесторам, мы ей следуем, мы ее заморозили на полгода в период проведения нашего SPO в июле этого года, и мы намерены по итогам четвертого квартала этого года уже вернуться к выплате дивидендов. Решение будет принято советом директоров, оно принимается не на уровне менеджмента — мы даем определенную рекомендацию. Если совет директоров утвердит такого рода выплату, то инвесторы могут увидеть возвращение наших дивидендов в марте-апреле следующего года.