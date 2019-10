«“Мона Лиза” провоцирует самые жестокие виды агрессий»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, какую агрессию проявляли по отношению к «Моне Лизе» на протяжении всей мировой истории.

24 октября наконец открылась одна из самых ожидаемых художественных выставок года — ретроспектива Леонардо да Винчи в парижском Лувре, посвященная 500-летию со дня смерти «Титана Возрождения». Я уже несколько раз говорил, что обещают показать восемь из 14 официально атрибутированных его картин. В том числе, конечно, «Джоконду», хотя трогать ее не стали и оставили в собственном зале под бронированным стеклом.

Журнал ARTnews по этому случаю вспомнил эссе, написанное Сальвадором Дали об этом знаковом произведении Леонардо. Эссе великого провокатора появилось в мартовском выпуске журнала ARTnews 1963 года и было озаглавлено «Почему они нападают на Мону Лизу» (Why they attack the Mona Lisa).

В этом лаконичном опусе Дали размышляет, почему люди так стремились испортить или украсть именно эту картину на протяжении всей мировой истории.

Начинается очерк безлично: «Было неизбежно, что Сальвадор Дали должен публично раскрыть, почему «Мона Лиза» — простой портрет, нарисованный самым сложным и неоднозначным из всех художников — обладает уникальной во всей истории искусства силой провоцировать самые жестокие и различные виды агрессий.

«Мона Лиза» подверглась двум основным видам типичных атак на ее архетипическое присутствие. Во-первых, ультраинтеллектуальная агрессия, совершенная движением дада. Марсель Дюшан в 1919 году рисует усы на фотографии Моны Лизы , а внизу он пишет знаменитую надпись LHOOQ (Elle a chaud au cul — «Ей жарко в заднице»).

Во-вторых, примитивный или наивный тип агрессии, совершаемый более или менее анонимными боливийцами. Их действия состоят в том, чтобы бросить камешек в фотографию или временно ее украсть.

Позвольте мне далее не излагать содержание статьи, густо усыпанной ссылками на Фрейда, подсознательные эротические фантазии самого Леонардо и анонимных боливийцев. Я не принадлежу, пусть даже духовно, к движению дада и не могу позволить себе сентенции Сальвадора Дали.