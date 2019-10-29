«Дышите — не дышите»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о приложении для мониторинга качества городского воздуха.

Выражение «сибирское здоровье» для меня поменяло значение. Сейчас под ним я подразумеваю общечеловеческое здоровье, о котором заботятся учёные и инженеры, работающие в Сибири. В частности, речь о компании CityAir из новосибирского Академгородка. Её специалисты создали мобильное приложение AirVoice отслеживающее состояние воздуха. Конечно, качество окружающей атмосферы мониторит не сама программа.

Это лишь интерфейс, который в короткой и иногда даже юмористической форме информирует пользователя.

Вы сразу получаете вердикт, например: «Распахните окна! Воздух чист и свеж». Или «облокотиться на такой воздух еще нельзя, но кружку в руке уже может быть не видно» и прочие варианты.

Под главной фразой мелким шрифтом всегда есть ещё более короткий прогноз: «ситуация стабильна», «ожидается ухудшение» или «ожидается улучшение». А ниже будет четыре вертикальные цветные полоски. Они визуально показывают изменение состояния воздуха за несколько часов.

Для тех, кто любит цифры, надо лишь чуть-чуть проскролить вниз. Там вы найдёте индекс качества воздуха или AQI в числовом выражении. Во время записи этой программы в Москве, например, он оценивался в один балл, то есть столичный воздух был чист. Максимальные десять баллов — это критическое состояние атмосферы. Что же специалисты CityAir учитывают при расчёте индекса?

Во внимание принимаются несколько базовых показателей: давление, влажность, температура, количественное содержание частиц пыли размером не больше 10 и 2,5 мкм, а также семь видов газов. Конечно же, скорость и направление ветра тоже учитываются. Всю эту информацию собирают станции мониторинга.

Как заверяют создатели оборудования и приложения, они следуют строгой научной методологии как в части получения данных о качестве воздуха, так и в части их интерпретации. Другими словами, оценка качества воздуха «плохо» означает, что точно обнаружена проблема. Оценка «хорошо» — что, скорее всего, всё в порядке, но, возможно, Air Voice чего-то не видит.

Глобальная задача CityAir — оцифровать весь воздух на планете и помочь людям задуматься о его качестве.

Сейчас Air Voice отражает состояние атмосфер в восьми городах России, трёх казахстанских, а также в Нью-Йорке, Шэньчжене и английском Годалминге. В ноябре разработчики обещают добавить в список Лондон, Прагу, Лиссабон и итальянский Тренто.