Экс-глава Ленинского района Перми возглавил краевую федерацию волейбола

Бывший глава Ленинского и Свердловского районов Перми Иван Воронов избран президентом федерации волейбола Пермского края. Как сообщается на сайте федерации, его кандидатуру на внеочередном собрании поддержали единогласно. Ранее господин Воронов возглавлял федерацию с 2000 по 2015 год.

Напомним Иван Воронов ушел в отставку с поста главы Ленинского района Перми в начале 2010 года, после трагедии в клубе «Хромая лошадь». В 2013–2015 годах возглавлял Свердловский район Перми. Сейчас экс-чиновник является одним из учредителей фонда «Пермь-300».