Грузопоток по Севморпути к 2035 году может вырасти до 120 млн тонн

К 2035 году грузопоток по Северному морскому пути может достичь 120 млн тонн в год. Такого показателя можно будет достичь при условии введения так называемых «арктических» налоговых преференций для добывающих компаний. Об этом со ссылкой на замруководителя дирекции Севморпути – директора департамента развития СМП и прибрежных территорий ГК «Росатом» Максима Кулинко сообщает «Интерфакс».

Отметим, что ранее указанные цифры по загрузки Севморпути к 2035 году приводил на парламентских слушаниях в Совете Федерации замглавы Минвостокразвития РФ Александр Крутиков. При этом, по его словам, с развитием нефтегазовой отрасли в Арктике это показатель может быть увеличен до 160 млн тонн.

В середине сентября “Ъ-СПб” писал, что в Петербург из порта Петропавловск-Камчатский по Севморпути прибыл одноименный атомный лихтеровоз-контейнеровоз. «Севморпуть» является единственным в России ледокольно-транспортным судном с ядерной энергетической установкой.