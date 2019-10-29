В Ростове открылся первый центр поддержки МСБ «Мой бизнес»

Состоялось открытие первого в Ростове центра поддержки малого и среднего бизнеса «Мой Бизнес». Здесь предприниматели смогут получить льготные займы, бесплатно консультироваться по вопросам предпринимательской деятельности и использовать оборудованные офисные помещения.

«Тяжело развиваться, если нет среды. Она нужна и предпринимательству. У нас более 170 тыс. субъектов МСП. Главная цель создания таких центров — максимизировать деловую активность в Ростовской. Сегодня в сфере малого бизнеса занято больше 500 тыс. человек. В центрах предприятия смогут получить льготный кредит под 3,5% годовых и льготный лизинг под 5% годовых»,— рассказал министр экономического развития региона Максим Папушенко.

По словам господина Папушенко, сеть таких центров будет открыта в крупных городах Ростовской области. В Шахтах «Мой бизнес» уже работает. В ближайшее время открытие планируется в Таганроге, Волгодонске и Новочеркасске.

Дарья Голякова