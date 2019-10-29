Работу зоопарка в Татарстане приостановили из-за угрозы жизни посетителей

Деятельность передвижного зоопарка в татарстанском поселке Уруссу была приостановлена из-за нарушений законодательства. Как сообщает прокуратура Татарстана, выявленные нарекания создают реальную угрозу для жизни и здоровья посетителей.

Проведенная проверка показала, что задвижки на дверях клеток с животными находятся в неудовлетворительном состоянии, поскольку на них нет замков и других удерживающих устройств. При этом барьеры, разделяющие вольеры от посетителей, не скреплены между собой, а в некоторых местах они отсутствуют. Также ведомство выяснило, что некоторые хищники находятся вне зоны визуального контроля сотрудников зоопарка. Это связано с тем, что вольеры с животными неправильно расположены, уточнили в прокуратуре.

В адрес владельца зоопарка внесено представление об устранении выявленных нарушений.

"Ъ-Казань"