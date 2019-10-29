Завершено расследование дела о подкупе экс-главы отдела нижегородского фонда капремонта

Прокуратура Нижегородской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления реализации проектов нижегородского Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Геннадия Потапенко. Он обвиняется по трем эпизодам коммерческого подкупа в значительном и крупном размерах (ч. 6, 7 ст. 204 УК РФ).

По версии следствия, в 2018 году он получал деньги от четырех подрядчиков за помощь при приемке выполненных работ и за лояльное к ним отношение в целом. Геннадий Потапенко успел получить 365 тыс. руб., позже ему обещали передать еще 400 тыс. руб. Однако в октябре 2018 года его вместе с посредницей задержали в одном из нижегородских кафе при получении 125 тыс. руб. взятки. Дело для рассмотрения по существу будет передано в Канавинский райсуд после вручения копии обвинительного заключения подсудимому, который находится под домашним арестом. Санкция статьи предусматривает до девяти лет лишения свободы.

Анастасия Еремина