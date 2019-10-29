Для строительства ветропарка в Ординском районе не хватило силы ветра

ООО «УК „Ветроэнергетика“» — совместное предприятие ПАО «Фортум» и «Роснано» — отказалось от строительство ветропарка в Ординском районе Пермского края. Как сообщает портал 59.RU, причиной стал низкий ветроэнергетический потенциал участка. «Среднегодовая скорость ветра на приоритетных площадках недостаточна для эффективной работы ветроэнергетических установок»,— заявили порталу в пресс-службе ПАО «Фортум».

Ветропарк планировали построить к декабрю 2020 года. Проекту стоимостью почти 10 млрд руб. был присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта. Инвестор намеревался вложить в него до 30% собственных средств, остальные привлечь в банках.

Компания попросила также поддержки у краевых властей при переводе земельных участков в категорию земель промышленного назначения и предоставлении участков, находящихся в муниципальной собственности, без торгов.