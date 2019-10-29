В Петербурге проходят обыски по делу о мошенничестве при строительстве «Зенит Арены»

В Санкт-Петербурге проходит 25 обысков по делу о мошенничестве в особо крупном размере, возбужденном по факту завышения стоимости оборудования для систем безопасности при строительстве стадиона на Крестовском острове. Об этом сообщает «Фонтанка», не указывая источник информации.

По данным издания, уголовное дело возбуждено в главном следственном управлении (ГСУ) СКР, а сотрудники центрального аппарата также приехали в Санкт-Петербург. Выборочный анализ закупочных цен на оборудование систем безопасности, в частности, на блокираторы радиовзрывателей и системы обнаружения, предположительно завышались на 30–100%. Генеральным подрядчиком для поставки данного оборудования на стадион было ООО «Группа компаний "Охрана"». Обыски также проходят у его поставщиков. Кроме того, на стадион могли поставляться некачественные камеры видеонаблюдения, а часть полученных денег, по данным Фонтанки, могла перечисляться заграницу.

В пресс-службе управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, чьи сотрудники, по данным издания, участвуют в проведении обысков, “Ъ” посоветовали обратиться в Следственный комитет. В пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу на звонки “Ъ” не ответили. В пресс-службе регионального управления МВД, чьи сотрудники, по данным «Фонтанки», также участвуют в следственных действиях, трубку не подняли.

Это не первое уголовное дело, возбужденное по факту хищений при строительстве стадиона на Крестовском острове. Сейчас Куйбышевский районный суд города рассматривает уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна и еще восьми человек. По версии следствия, Марат Оганесян в период с 2013 по 2015 год организовал три организованные преступные группы с разными участниками. В одном эпизоде следствие считает, что он и бывший заместитель главы комитета по строительству города Александр Янчик создали организованную преступную группу и получили от главы компании «Театрально-декорационные мастерские» Григория Попова взятку в размере 22 млн руб. за содействие при заключении контракта на поставку видеотабло для стадиона «Санкт-Петербург».

Марина Царева, Санкт-Петербург