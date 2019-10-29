Южноуральцу дали срок за продажу арестованной машины

Еманжелинский городской суд признал 42-летнего жителя поселка Красногорский виновным по ст. 312 УК РФ (незаконные действия в отношении арестованного имущества) и приговорил его к восьми месяцам колонии строгого режима.

Как сообщают в пресс-службе управления ФССП по Челябинской области, в отношении должника ведется исполнительное производство по взысканию морального вреда, причиненного преступлением. Он должен по суду 500 тыс. руб. за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия, за что ранее отбывал наказание в колонии общего режима, а затем был переведен на исправительные работы.

В рамках производства приставы арестовали имущество должника – белую «Волгу», однако в феврале во время очередной проверки сохранности имущества машину не обнаружили. Оказалось, что мужчина ее продал. В отношении должника возбудили новое уголовное дело. Сначала мировой суд назначил ему штраф в размере 40 тыс. руб., однако прокурор оспорил приговор в апелляционной инстанции. В результате обвиняемого приговорили к реальному сроку. Приговор вступил в силу.