Стоимость жилья в новостройках Ижевска выросла на 4,1% после введения эскроу-счетов

В октябре 2019 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Ижевска составила 55,8 тыс. руб. Это на 4,1% или на 2,19 тыс. руб. больше показателя июня текущего года, сообщается в исследовании портала Domofond.ru. Напомним, что с июля 2019 года застройщики России перешли на новую схему финансирования строительства — с помощью эскроу-счетов.

Исследование проводилось в 71 крупном городе России. Цены на новостройки выросли в 61 городе, в 10 городах они снизились. В целом по России стоимость квадратного метра первичного жилья после введения эскроу-счетов увеличилась на 4% — в октябре 2019 года она составила 73,3 тыс. руб. Больше всего цены на новостройки выросли в Иркутске, Новосибирске, Перми, Хабаровске и Барнауле — на 8,4%, 7,3%, 6,7%, 6% и 5,9% соответственно. Наибольшее снижение стоимость зафиксировали в Улан-Удэ, Пензе, Саранске, Грозном и Севастополе — оно составило 2,6%, 2%, 1,6%, 0,6% и 0,5% соответственно.