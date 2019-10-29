В Шахтах задержали подозреваемых в ограблении почты и алкомаркета

Сотрудники уголовного розыска задержали двоих подозреваемых в ограблении почтового отделения и алкомаркета в Шахтах, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области. Оба задержанных уже имеют судимости.

Оперативники установили, что один из злоумышленников предположил, что в почтовом отделении может находиться крупная сумма денег. Подготовка к ограблению заняла у преступников один день. Они приобрели в магазине пневматическое оружие и маски. В назначенный день фигуранты напали на отделение почты, но им удалось похитить только 20 тыс. руб. Решив, что сумма награбленного слишком мала, в этот же день они ограбили алкомаркет, откуда забрали более 9 тысяч руб. Совершив преступление, подозреваемые спрятались в квартире пятиэтажного дома. При обыске полицейские изъяли из квартиры деньги, оружие и маски.

В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Дарья Голякова