ФК «Звезда» проведет заключительный матч сезона в манеже «Пермь Великая»

Заключительный матч 17-го тура ОЛИМП-Первенства Профессиональной футбольной лиги между ФК «Звезда» и «Лада-Тольятти» состоится 3 ноября в крытом футбольном манеже «Пермь Великая». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Напомним, манеж «Пермь Великая» начал эксплуатироваться в марте 2019 года. Тогда ФК «Звезда» и «Урал-2» провели здесь товарищеский матч. Строительство объекта началось летом 2015 года. Стоимость строительства составила 1,3 млрд руб., из которых 644 млн — средства федерального бюджета, остальные — краевого. Еще 105 млн руб. на строительство депутаты краевого заксобрания дополнительно выделили в ноябре 2016 года.