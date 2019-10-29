Секретарь пермской епархии возглавил храм на Егошихинском мемориале

Секретарь Пермского епархиального управления Андрей Литовка вчера был назначен настоятелем пермского Храма Всех Святых и куратором реставрации Петропавловского Собора. Об этом он сообщил на своей странице в facebook.

Храм Всех Святых – основан в 1780 году, расположен на территории Егошихинского кладбища в Свердловском районе города.

Андрей Литовка пояснил “Ъ-Прикамье”, что он возглавил храм, поскольку прежний настоятель – отец Алексей – уехал в Москву. При этом господин Литовка остался секретарем епархии.