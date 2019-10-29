«РВК-Воронеж» увеличит вложения в модернизацию водопроводов и канализации

Инвестиционная программа ООО «РВК Воронеж» на 2019-2024 годы по модернизации водо-сетевого хозяйства Воронежа скорректирована, объем вложений инвестора вырастет на 232,6 млн руб. и составит 4,3 млрд руб., сообщила пресс-служба регионального правительства.

Изменения не потребуют дополнительного роста тарифа по сравнению с ранее утвержденным в программе, уточняется в сообщении. В инвестпрограмму включены новые социальные объекты, которые не были учтены при формировании документа в 2018 году.

ООО «РВК-Воронеж» на данный момент освоило 230 млн руб. из объема инвестпрограммы. В 2019 году промыто 483 км канализационных сетей, однако 80% засоров на канализации, которые устраняет «Росводоканал», связаны с недобросовестной работой предприятий и частных компаний — нарушением ими правил эксплуатации сетей водоотведения, отсутствием необходимого оборудования.

Среди основных мероприятий инвестпрограммы названа реконструкция отстойников Правобережных очистных сооружений и главного Левобережного коллектора. Работы планируется завершить в 2020 году. Запланировано также строительство еще одной городской канализационной насосной станции, монтаж закрытых железобетонных монолитных коллекторов выпуска очищенной сточной воды в сторону реки Дон из Правобережных очистных сооружений и реконструкция коллектора от насосной станции до Левобережных очистных сооружений.

Ирина Лобанова