Спецкомиссию просят изучить доходы руководителя саратовского диспансера

Специальной комиссии по рассмотрению доходов руководителей лечебных учреждений предлагают изучить ситуацию в Саратовском областном клиническом противотуберкулезном диспансере. С такой инициативой выступил депутат Государственной Думы Николай Панков.

С этим предложением он обратился к председателю облправительства Александру Стрелюхину. Он пояснил, что ему поступило обращение от «трудового коллектива», которое «требует особого внимания». «Понимаю, как непросто им говорить о существующих проблемах. И если они эти опасения преодолели, значит, вопрос действительно серьезный и требует разбирательства с участием всех компетентных лиц», - уточнил единорос.

Марина Ковалева