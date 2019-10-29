В Уфе создали родительский комитет, который будет оценивать питание школьников

Заместитель главы администрации Уфы Алина Сулейманова на оперативном совещании в мэрии рассказала, что в Уфе создан родительский комитет, который будет оценивать качество школьного питания . «В него вошли представители всех районов нашей столицы, они начали уже работу и находят возможность, несмотря на то, что многие из них работают»,— отметила она.

«Есть определенные нарекания?»,— задал ей вопрос сити-менеджер Ульфат Мустафин. «Конечно, есть моменты, над которыми мы сейчас работаем, в основном это касается холодного питания, которое подается детям. Здесь мы тоже работаем, закупаем термотележки, которые позволят нам доставлять до стола уже горячие продукты для детей»,— ответила госпожа Сулейманова.

Майя Иванова