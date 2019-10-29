Министр ЖКХ Самарской области предупредил о возможном росте взносов за капремонт на 10%

Взносы за капитальный ремонт зданий в Самарской области могут вырасти. Об этом во вторник на заседании губернской думы сообщил министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков.

«На сегодня мы получили расчет центра ценообразования Дидковской (Ольга Дидковская – директор Самарского центра по ценообразованию в строительстве) по методике изменения взносов по капремонту, который находится на рассмотрении правительства Самарской области. Рост взносов возможен не более чем на 10% по расчетам Дидковской»,– сказал глава министерства.

Ранее стало известно о том, что региональный Фонд капитального ремонта не выполнил план по ремонту домов в Красноглинском и Кировском районах Самары. Речь идет о пос. Мехзавод, квартал 12, д. 3, квартал 14, д. 2 и пр. Карла Маркса, д. 412 «А». Работы были запланированы в 2014 и 2016 гг., но до сих пор не выполнены.

Георгий Портнов