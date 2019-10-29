Фитнес-клуб World Class отметил 13-летие!

«Уфа, 20-ый год 21 столетия. Семейство World Class занимает главенствующие позиции в области фитнес-культуры в своём городе и не собирается никому и никогда отдавать корону ведущего фитнес-клуба Республики Башкортостан. Они всегда стильно одеты, они создали свой спортивный кодекс чести и поведения в обществе, они отмечают тринадцатый день рождения в лучшем заведение города с лучшими его представителями, они - Острые козырьки World Class».

Благодарим партнеров мероприятия: парфюмерный дом «Aramzo», винотека «Wine Story», мастерская «Пара в порядке», издательский дом «Коммерсантъ», компания «ТрансТехСервис», мастерская флористики и декора «Anree».