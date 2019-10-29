За сутки в двух пожарах на Кубани погибли два человека

Следователи краевого СКР проводят доследственные проверки по двум фактам гибели людей на пожарах в Краснодарском крае. Один пожар произошел вчера, 28 октября, вечером в Белореченском районе, второй – сегодня, 29 октября, днем в Каневском районе Кубани.

По данным ведомства, пожар в станице Рязанской Белореченского района начался с летней кухни, которая была пристроена к частному жилому дому. Очевидцы, увидев возгорание, вызвали пожарную службу. После локализации пожара, на месте возгорания было обнаружено тело 59-летней женщины, которая проживала в соседнем доме.

Пожар в частном доме по улице Мира в поселке Красногвардейском начался днем 29 октября. Возгорание произошло в одной из комнат частного дома. Проходившие рядом люди, увидев огонь, вызвали пожарную службу. После локализации пожара, на месте его очага было обнаружено тело 46-летнего мужчины, который проживал в данном доме.

Назначено проведение различных экспертиз. По результатам доследственных проверок будут приняты процессуальные решения.

Василий Хитрых