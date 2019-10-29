Госсовет Удмуртии в первом чтении принял законопроект о музейном деле

Депутаты госсовета Удмуртии в первом чтении приняли проект базового закона «О музеях и музейном деле» в республике на сессии 29 октября. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

«Базовый законопроект регламентирует правоотношения, связанные с организацией музейного дела в Удмуртии: определяет полномочия органов государственной власти региона в сфере музейного дела, правовое положение государственных музее, регулирует правовой режим музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в собственности республики и закрепленных за государственными музеями, регламентирует вопросы создания и деятельности в регионе государственных музеев, а также обеспечения доступности музейных предметов и музейных коллекций»,— говорится в сообщении.

Председатель постоянной комиссии по науке, образованию, культуре, национальной, молодежной политике и спорту госсовета Татьяна Ишматова отметила, что данный законопроект призвал создать единую нормативную правовую основу для развития системы музеев в Удмуртии, создать выверенную систему музейного дела, которая позволит музеям республики стабильно развиваться. Проект закона планируют рассмотреть в окончательном чтении на следующей сессии парламента Удмуртии. Отметим, что на сегодняшний день в республике действуют 32 государственных и муниципальных музея и восемь филиалов, а также более 140 негосударственных музеев.