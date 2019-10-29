УФАС отменило итоги аукциона на поставку дорожных камер

Управление ФАС по Башкирии отменило итоги аукциона ГКУ «Центр организации дорожного движения Республики Башкортостан» на поставку 30 комплексов видеофиксации нарушений ПДД, сообщается на сайте госзакупок. Комплексы планировалось установить в Уфе. В конце сентября победителем торгов стал единственный участник закупки — ООО «Гранд» из Санкт-Петербурга (принадлежит Юрию Харину). Компания предложила исполнить контракт начальной стоимостью 109,03 млн руб. с дисконтом 0,5% — за 108,5 млн руб.

С жалобой в УФАС обратилось московское ООО «Нэт Бай Нэт холдинг» (входит в «Мегафон»), которое посчитало, что заказчик неправомерно отклонил его заявку. Центр организации дорожного движения поступил так из-за того, что компания не предоставила информации о правообладателе прав на товарный знак «Кодон-М», которым обозначен предложенный «Нэт Бай Нэт холдинг» к покупке комплекс фото-видеофиксации. В УФАС компания сообщила, что название «Кодон-М» не является товарным знаком.

В антимонопольном ведомстве пришли к выводу, что заказчик не должен был отклонять заявку, «если у предлагаемого товара отсутствует товарный знак». При том, что второй участник закупки был допущен к аукциону, несмотря на отсутствие документов на товарный знак.

Центру организации дорожного движения Башкирии предписано назначить новую дату проведения аукциона. При этом, указано в предписании, «в целях защиты прав и интересов участников закупки», проведение электронного аукциона предлагается начать с суммы, поданной при проведении электронного аукциона от 23 сентября компанией «Гранд».

Майя Иванова