Суд отказался лишать «Мытный двор» в Екатеринбурге статуса объекта культурного наследия

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил заявление ООО «Торговый двор» об исключении здания «Мытного двора», которое расположенное в Екатеринбурге на ул. 8 марта, 8д, из реестра объектов культурного наследия. Ранее аналогичное решение вынес Свердловский арбитражный суд, теперь оно вступило в законную силу.

ООО «Торговый двор» — собственник здания площадью 6 тыс. кв. м. В феврале 1991 года Исполнительный комитет Свердловского областного Совета народных депутатов включил здание в число объектов культурного наследия регионального значения. Затем Министерство культуры РФ в 2017 году включило объект «Торговые ряды (Мытный двор), 1870-е годы» в реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). Однако собственник здания не согласился с этими решениям. В августе 2019 года «Торговый двор» попросил управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области «согласовать исключение здания из единого госреестра объектов культурного наследия. Но чиновники отказали, предложив заявителю представить заключение государственной историко-культурной экспертизы для обоснования своей просьбы. После чего «Торговый двор» обратился с иском в суд. Истец настаивал на том, что объекта охраны культурного наследия как такового уже нет, поскольку здание перестраивалось и утратило свое культурное значение. В обоснование истец представил заключение государственной историко-культурной экспертизы, подготовленное в 2005 году.

Однако суд пришел к выводу, что данное заключение не соответствует требованиям положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 года. «Исключение объекта культурного наследия из реестра возможно только при осуществлении особой административной процедуры. Между тем, в данном случае такая процедура заявителем не соблюдена», — указал суд.

По мнению управляющего партнера юридической компании «Генезис Артема Денисова, вокруг статуса здания «Мытного двора» сложилась абсурдная ситуация, когда в условиях физического отсутствия объекта он продолжает юридически существовать. «Даже в условиях наличия законодательно определенного алгоритма по исключению объектов из реестра суд при установлении фактических обстоятельств отсутствия объекта как такого не должен был волокитить ситуацию, а разрешить вопрос по существу. Другое дело, что истец все-таки напутал с предметом иска и его постоянно менял. Однако, на мой взгляд, требование должно было быть сформулировано просто — исключить объект из реестра ввиду его фактического отсутствия. Суд компетентен был это сделать», — считает юрист.

Отметим, что осенью прошлого года Свердловское управление по охране объектов культурного наследия выступило против строительства нового здания возле «Мытного двора». Арендатор — ООО «Урал-Вест», которое сейчас входит в группу компаний «МАН», планировал построить там двухэтажное здание с магазинами и кафе. Как сообщал e1.ru, экспертиза показала, что на участке располагается объект археологического наследия «Культурный слой города Екатеринбурга XVIII — начала XX века в пределах улиц Малышева — 8 Марта».

Алексей Охлопков