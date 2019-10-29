Законопроекты о прямых выборах мэров, бесплатном проезде для пенсионеров и ограничении платы за ЖКХ внесены в Заксобрание Документы внесены при участии депутатов от КПРФ, но оформлены как народные инициативы.

Сразу три законопроекта, встречающие поддержку значительной части нижегородцев, внесены сегодня в Заксобрание региона.

Первая законодательная инициатива связана с возвращением прямых всенародных выборов глав городов и районов области, вторая подразумевает установление предела платы за услуги ЖКХ в размере 10% совокупного дохода семьи, и третья касается предоставления пенсионерам права бесплатного проезда в общественном транспорте. Об этом «КоммерсантъFM Нижний Новгород» рассказал заместитель председателя Заксобрания, первый секретарь Нижегородского регионального отделения КПРФ Владислав Егоров. Он настаивает, что речь идет именно о народной законодательной инициативе, для внесения которой необходимо предоставить не менее двух тысяч подписей. При этом за каждый из законопроектов представлено от семи до девяти тысяч подписей. По словам Егорова, фракция КПРФ оказывала юридическую помощь инициативным группам граждан.

При этом Владислав Егоров признает, что внесенные в качестве народных законодательных инициатив предложения по сути своей пересекаются с теми предложениями, которые раньше вносились фракцией КПРФ и отклонялись большинством депутатского корпуса. На этот раз авторами инициатив, как подчеркивают коммунисты, являются тысячи нижегородцев. В этой связи депутат Государственной Думы РФ Владимир Блоцкий напомнил, что согласно Конституции России, источником власти в стране является народ. Парламентарий не исключил возможности использования той же формы законодательной инициативы и на федеральном уровне.

Сбор подписей продолжался около двух месяцев. Теперь канцелярия Заксобрания должна проверить достоверность подписей, хотя пока специалисты затрудняются объяснить, как они это будут делать, поскольку граждане впервые воспользовались данной правовой нормой. А руководству Заксобрания предстоит запустить процедуру рассмотрения инициатив, и здесь потребуются уже не только юридические решения.