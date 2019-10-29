Главу управления соцзащиты Верхнего Уфалея привлекут к ответственности за конфликт с жильцами аварийного дома

Министерство социальных отношений Челябинской области потребовало привлечь к дисциплинарной ответственности начальницу управления социальной защиты населения Верхнего Уфалея Ольгу Долгодворову. Она допустила нарушение служебной этики сотрудниками управления при работе с семьями, проживающими в аварийном общежитии на улице Ленина 12а, сообщает пресс-служба регионального минсоца.

На прошлой неделе в Верхнем Уфалее работала специальная комиссия, в состав которой вошли заместитель губернатора Станислав Мошаров, министр строительства и инфраструктуры Виктор Тупикин и исполняющая обязанности министра социальных отношений Татьяна Ильина. Чиновники встретились с семьями, проживающими в доме, и определили план дальнейших действий.

Ранее сообщалось, что из областного бюджета на реконструкцию дома №12а по улице Ленина в Верхнем Уфалее будет направлено 45,1 млн руб. Аварийное здание – это бывшее общежитие, построенное в 1980-х годах. Сейчас у старой пятиэтажки разрушается фундамент и фасад, а стены внутри здания поражены грибком. На состояние здания жаловались собственники квартир, согласно экспертизе, жилой фонд изношен на 70%. Люди просили переселить их в другие дома, но местные власти игнорировали проблему.