В Сочи выросла стоимость услуги по вывозу мусора

В олимпийской столице норматив накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) для физических лиц утвержден на уровне 3,71 куб. м в год для многоквартирных домов и 3,91 куб. м в год – для частных. Соответственно, стоимость оказания услуг населению по обращению с ТКО складывается из расчета на одного человека, исходя из установленного тарифа и утвержденного норматива накопления.

Тариф для регионального оператора «Мусороуборочная компания» остался без изменений и составляет 366,74 руб. за куб. м. Как поясняют в мэрии, рост стоимости услуги обусловлен ростом норматива. Данные изменения соответствуют постановлению губернатора края об утверждении новых нормативов накопления ТКО, которые были приняты в августе 2019 года.

Василий Хитрых