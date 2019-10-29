Михаил Маряхин отказался от ставки депутата Самарской губернской думы

Депутат Самарской губернской думы Михаил Маряхин будет работать в этой должности на безвозмездной основе. С таким заявлением депутат обратился к председателю областного парламента Геннадию Котельникову. Об этом стало известно на заседании губернской думы 29 октября.

«На мое имя поступило заявление депутата Михаила Маряхина с просьбой считать его заместителем председателя комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды, осуществляющим депутатскую деятельность без отрыва от основной деятельности. Есть предложение внести соответствующие изменения в постановление СГД,– сообщил на заседании Геннадий Котельников.– Он уходит на внештатную работу – был на платной основе, остается в прежней должности, но без зарплаты».

Михаил Маряхин является председателем совета регионального отделения партии «Справедливая Россия».

Ани Айвазян