«ТНС энерго Нижний Новгород» нарастила прибыль более чем в 9,5 раз с начала года

ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» (гарантирующий поставщик электроэнергии в Нижегородской области) за девять месяцев года получило чистую прибыль в размере 126,7 млн руб., что более чем в 9,5 раз больше по сравнению с тем же периодом 2018 года. По сообщению компании, выручка за январь-сентябрь составила 33,9 млрд руб. (+3,9%).

Краткосрочная кредиторская задолженность компании выросла на 18,9% до 11,3 млрд руб., дебиторская задолженность составляет 15 млрд руб. (+10,3%).

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «ТНС энерго НН» было зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2005 году с уставным капиталом 59,2 млн руб. Основным видом деятельности является торговля электроэнергией. Головная компания — ПАО «ТНС энерго» (Москва). Выручка ПАО «ТНС энерго НН» по итогам 2018 года увеличилась на 5,1% до 45,2 млрд руб. При этом прибыль предприятия сократилась на 2,2% до 200,8 млн руб.

Анастасия Еремина