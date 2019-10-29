Руководство банкротящейся угольной компании в Кузбассе уличили в многократных надбавках к окладам

Прокуратура выявила злоупотребление полномочиями при банкротстве угледобывающего предприятия в Кемеровской области. Как сообщила пресс-служба региональной прокуратуры, топ-менеджеры, руководившие компанией на основании выданных конкурсным управляющим доверенностей, устанавливали многократные надбавки к окладам себе и некоторым работникам управленческого аппарата «без каких-либо критериев». «Так, для исполнительного директора надбавка устанавливалась в размере от 1400% до 1900% от оклада»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

Нарушения обнаружены во время проверки прокуратур Кемеровской области и Ленинск-Кузнецкого района. Материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц угледобывающей компании за злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Им может грозить до четырех лет лишения свободы. Проводится процессуальная проверка.

Юрий Зуев