Отменено разрешение на строительство многоэтажки по соседству с Домом Алексеева Собственник участка может вести хозяйственную деятельность, но только соблюдая закон.

Разрешение на строительство многоэтажного дома на улице Провиантской возле дома знаменитого конструктора судов на подводных крыльях Ростислава Алексеева отменено.

Об этом сообщила «КоммерсантъFM Нижний Новгород» градозащитница Анна Давыдова, подчеркнувшая, что собственник участка на улице Провиантской может вести на нем хозяйственную деятельность, но только соблюдая закон.

Напомним, что против строительства, которое нарушало законные права жителей соседнего дома и сопровождалось попыткой самовольной установки забора с частичным захватом придомовой территории Дома Алексеева, признанного объектом культурного наследия, выступала семья конструктора, проживающая в этом доме. Как ранее сообщал «ЪFM Нижний Новгород», 16 октября дошло до силового противостояния, когда на место инцидента прибыли сотрудники Росгвардии. В тот же день дочь Ростислава Алексеева вышла в одиночный пикет в Кремле, после чего была приглашены на совещание, которое провел заместитель губернатора Сергей Морозов. В совещании участвовал также главный архитектор Нижегородской области Сергей Попов.