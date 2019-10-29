В Оренбуржье браконьер выплатит государству 700 тыс. рублей за отстрел косули

Суд признал виновным жителя Шарлыкского района и обязал выплатить штраф в 700 тыс. руб. за убийство косули. Об этом сообщает областная прокуратура.

«В суде установлено, что мужчина в феврале 2019 года недалеко от автодороги Казань-Оренбург в период запрета на охоту осуществил отстрел косули, а затем на личном автомобиле Kia-Sorento пытался вывезти тушу животного, но был остановлен сотрудниками ГИБДД»,— говорится в сообщении.

Суд приговорил браконьера к наказанию в виде штрафа в размере 200 тыс. руб., а также на 2 года лишил его права заниматься охотой. Кроме того, с мужчины взыскано 300 тыс. руб. в качестве суммы, эквивалентной полученной им в результате продажи автомобиля, на котором он пытался вывезти тушу. В итоге с учетом добровольно возмещенного в период следствия ущерба браконьер заплатит государству 700 тыс. руб.

Приговор суда вступил в законную силу.

Алена Смирнова