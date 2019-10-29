«Уралкалий» увеличил выручку по РСБУ за 9 месяцев на 22%

Чистая прибыль ПАО «Уралкалий» по РСБУ за 9 месяцев составила 64,9 млрд руб. против 5,3 млрд руб. убытка годом ранее, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчетность компании. Выручка выросла на 22% — до 132 млрд руб. Общий долг компании на 30 сентября составил 322 млрд руб., не изменившись за последний квартал.

Как сообщили в пресс-службе компании, рост чистой прибыли за 9 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 70,21 млрд руб. Это произошло в основном за счет увеличения положительных курсовых разниц на 56,67 млрд руб. в связи с изменением курса валют, а также за счет роста цен на калийные удобрения.