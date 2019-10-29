Люксовое авто «Вивата» купил бывший совладелец «Тельца»

Конкурсный управляющий ООО «Виват-Трейд» Алексей Князев сегодня подвел итоги торгов по продаже Lexus LX 570. Люксовое авто приобрел Владимир Сосунов, бывший совладелец мясоперерабатывающего предприятия «Телец», а ныне директор и владелец ООО «Уралтехногаз». Торги проводились методом снижения цены, но покупатель не стал торговаться и купил авто по стартовой цене — за 2,118 млн руб.

Указанное авто не сразу оказалось в конкурсной массе должника. Еще в прошлом году Арбитражный суд Пермского края рассмотрел заявление управляющего ООО «Виват-Трейд» и определил расторгнуть сделку по продаже обществом автомобиля Lexus LX 570. По информации управляющего, сделка была совершена 21 декабря 2016 года, владелец движимого имущества — ООО «Виват-Трейд» в лице директора Вадима Юсупова заключил договор купли-продажи автомобиля с Максимом Юсуповым. Должник продал автомобиль по цене 1 млн руб. Согласно оценке, рыночная стоимость автомобиля составляет 2,75 млн руб. с учетом НДС. В итоге суд решил, что факт занижения продажной цены более чем в 2,5 раза от рыночной стоимости имущества является достаточным условием для признания оспариваемой сделки недействительной. Оспариваемая сделка была совершена в пользу заинтересованного лица — сына руководителя и основного учредителя должника Вадима Юсупова.