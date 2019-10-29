В Краснодарском крае может быть продлено время продажи вина

В Законодательное собрание Краснодарского края поступил законопроект, предусматривающий отмену дополнительного ограничения времени реализации алкогольной продукции – вина, сообщили “Ъ-Юг” в краевом департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя. С 2012 года продажа спиртного в регионе разрешена с 11.00 до 22.00, законопроект предлагает разрешить продажи вина с 8.00 до 23.00, как это предусмотрено в федеральном законе.

В краевом департаменте потребительской сферы уточнили, что в законопроекте идет речь о продаже всех категорий вин (российских и иностранных), а не только продукции местных производителей, как об этом сообщили накануне социальные сети и некоторые СМИ. Крепкий алкоголь и пиво не подпадают под «амнистию», уточнили в департаменте. «Законопроект направлен на увеличении объемов производства вина, что, безусловно, отразится на поддержке виноделов, в том числе Краснодарского края. Легальные продажи качественного продукта снизят риски появления на рынке контрафакта или фальсификата»,– считает руководитель департамента Роман Куринный.

Анна Перова, Краснодар