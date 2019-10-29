Агрохолдинг «Степь» стал самой динамично развивающейся компанией АПК в России

По версии журнала «Эксперт», топ самых динамичных компаний по итогам 2018 года возглавил холдинг «Степь». В прошлом году выручка компании составила 24 млрд руб. (по данному показателю занимает 27 место в стране среди сельхозпредприятий), темп прироста выручки — 136,6%.

Агрохолдинг «Степь» входит в состав ПАО АФК «Система». Компания развивает бизнес по пяти направлениям: растениеводство, молочное животноводство, интенсивное садоводство, овощеводство и трейдинг сельскохозяйственной продукции. Ключевые активы расположены в Краснодарском крае, Ставропольском крае, Ростовской области и Карачаево-Черкесской республике. В частности молочное животноводство и интенсивное садоводство сосредоточены исключительно на Кубани. На сегодняшний день холдинг имеет 11 тыс. голов КРС, сады интенсивного типа высажены на площади в 745 га.

Андрей Ульченко