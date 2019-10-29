Евгений Куйвашев раздал дипломы лучшим налогоплательщикам региона

Сегодня в ххоже заседания заксобрания губернатор Евгений Куйвашев вручил награды лучшим налогоплательщикам Свердловской области. Почетным дипломом были награждены начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников, директор по общим вопросам УГМК Владимир Белоглазов, управляющий директор ПАО «Северский трубный завод» Михаил Зуев, исполнительный директор ОАО «Первоуральский динасовый завод» Дмитрий Кобелев, гендиректор ГАЗЭКСа Валерий Боровиков, директор свинокомплекса «Уральский» Владимир Стогний, владелец сети супермаркетов «Кировский» Игорь Ковпак.

Конкурс среди налогоплательщиков Свердловской области проводится ежегодно. Это один из механизмов повышения внимания к вопросу своевременной уплаты налогов, сборов и других платежей в региональный бюджет, отметили в департаменте информполитики Свердловской области.