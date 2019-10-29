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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Осуждены жители Самарской области за распространение поддельного алкоголя на 6 млн рублей

Осуждены жители Сызрани Ильич Тамоян, Володя Мирозян и Артем Проценко, а также трое иностранных граждан за изготовление и распространение поддельной алкогольной продукции. Об этом сообщает УФСБ РФ по Самарской области.

Установлено, что злоумышленникам удалось изготовить несколько тонн продукции «Царская охота Platinum», «Царская охота Gold», «Родник Сибири», «Лезгинка» на общую сумму более 6 млн руб. Все это распространялось через сеть розничных магазинов на территории Самарской, Ульяновской и Саратовской областей. В процессе обыска весь поддельный алкоголь был изъят.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.6 ст.327.1 УК РФ, п. «а,б» ч.6 ст.171.1 УК РФ, ч.4 ст.180 УК РФ. Суд назначил наказание от 10 месяцев до двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого и общего режимов.

Алена Смирнова


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