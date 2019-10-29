Из-за сбоя портала госуслуг продлены общественные обсуждения проекта генплана Екатеринбурга

Общественные обсуждения проекта генерального плана Екатеринбурга продлены до 29 декабря, сообщил сегодня на заседании комиссии гордумы по городскому хозяйству вице-мэр Алексей Бирюлин. Изначально завершить обсуждение планировалось до 29 ноября. Причиной, по его словам, стал сбой на портале госуслуг, сделавший невозможным обсуждение проекта на электронной площадке.

Несколько дней назад на городском портале, где проходили обсуждения проекта, возникли сбои: провала возможность авторизации через портал госуслуг. Таким образом, участие в общественных обсуждениях изменений в генплан стало невозможным. Оставить комментарий непосредственно на сайте также было нельзя. Тогда в мэрии уверяли, что проблема не на их стороне, а аналогичные сложности испытывали и другие ведомственные порталы Свердловской области.

Сейчас, по словам господина Бирюлина, работа портала восстановлена, и жители вновь могут участвовать в общественных обсуждениях в режиме онлайн.