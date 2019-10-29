Бывший главный борец с коррупцией Алтайского края пойдет в суд за взятку 13 млн рублей

Следственный комитет России по Алтайскому краю направил в суд дело бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД России Вадима Надвоцкого.

Вадима Надвоцкого, возглавлявшего пять лет антикоррупционное управление ГУ МВД России по Алтайскому краю, задержали в ноябре прошлого года сотрудники ФСБ. Следователи предъявили ему обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, на протяжении трех лет, с 2016-го по 2018 год, полковник брал деньги от предпринимателя за беспрепятственное ведение бизнеса по продаже моторного топлива — за прекращение проверок предприятия и обещание их непроведения впредь. Общая сумма инкриминируемых ему взяток составляет почти 13 млн руб. Деньги, указывается в деле, Вадим Надвоцкий получил через бывшего сослуживца Евгения Гречишкина, который также был задержан.

Как рассказала старший помощник руководителя управления СКР по Алтайскому краю Людмила Рязанцева, в ходе предварительного следствия Вадим Надвоцкий полностью признал свою вину, в связи с чем дело в отношении него было выделено в отдельное производство. Следователи арестовали имущество бывшего борца с коррупцией стоимостью 17,5 млн руб. и $2 тыс.

Константин Воронов