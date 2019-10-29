Набережные Челны могут лишить статуса моногорода

В России могут сократить почти половину моногородов, в том числе и Набережные Челны. Их число планируют уменьшить с 321 до 170. Данный вопрос неоднократно обсуждался на площадках в Госдуме и правительстве, пишут «Известия» со ссылкой на ответственного секретаря экспертного совета по устойчивому развитию моногородов при комитете нижней палаты по экономполитике Павла Склянчука.

Список моногородов планируют пересмотреть в 2020 году в рамках разрабатываемой новой госпрограммы РФ «Развитие моногородов». Связано это с критикой старой программы со стороны Счетной палаты. Как показала проверка, меры по поддержке моногородов не привели к диверсифицированному и стабильному их развитию. Кроме того, жизнь населения не была облегчена и упрощена с помощью госпрограммы. Проект новой программы был направлен в Минфин на рассмотрение.

По словам председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, число моногородов будут сокращать по двум главным причинам: в том случае, если численность населения составит менее 3 тыс. жителей и если градообразующее предприятие перестало играть главную роль в экономике. Именно по последней причине Набережные Челны в Татарстане и Полевской в Свердловской области могут оказаться вне списка моногородов. Эти города не смогут получать поддержку от государства, отметил господин Склянчук.

"Ъ-Казань"