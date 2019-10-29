В Петербурге протестируют беспилотный автомобиль

В 2020 году в Петербурге планируется провести тестирование беспилотного автомобиля. Его разработчиком является научно-производственное объединение «Старлайн».

Как сообщает ТАСС, предполагается, что маршрут тестирования пройдет по Невскому и Литейному проспектам, на Васильевского острове, КАД, ЗСД, в Купчино. Автомобиль будет передвигаться с соблюдением правил дорожного движения и иметь специальный знак, означающий «Автономное вождение». Движение машины будет координировать инженер, который будет находится в салоне беспилотника.

Кроме того, тестировать беспилотный автомобиль в 2020 году планируется в городе Коврове Владимирской области.

В настоящее время подобное тестирование проходит в Москве и Татарстане. Испытания проводятся в рамках постановления правительства, инициированного рабочей группой НТИ «Автонет».